В России выявили 9803 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 9803 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 805 заражений превышает вчерашний показатель.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 428 239. За последние сутки вылечился 12 061 человек, за все время — 4 037 036. За сутки умерли 460 пациентов, за весь период — 93 824.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 121,2 млн человек, 2,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (29,6 млн). На втором месте — Бразилия (11,6 млн), на третьем — Индия (11,4 млн).