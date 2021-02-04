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Коронавирусные ограничения могут снять в Москве к маю

Семён Гудошников
Сегодня в 22:00

Основные ограничения, связанные с COVID-19, могут снять в Москве к маю. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я говорил, что январь будет переломным и у нас начнется выход из этой ситуации. Практически так и получается. Но, тем не менее, количество человек, которые находятся в госпиталях, и заболеваемость все еще высокие. Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты», — цитирует слова градоначальника ТАСС.

Собянин отметил, что пока проводить массовые мероприятия и отменять домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями рано. По его мнению, отмена обязательной удаленки для 30% сотрудников позволит экономике нормально развиваться, а людям — возвращаться на рабочие места и полноценно работать.

В январе Собянин уже снял ряд коронавирусных ограничений. Сперва музеям и библиотекам позволили вновь открыться, а кинотеатрам и концертным площадкам — заполнять до 50% зала. Затем бары и рестораны получили возможность работать после 23.00.

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