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18-летнего американца осудили на три года тюрьмы за взлом твиттер-аккаунтов знаменитостей

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:03

Грэм Айвен Кларк из США, обвиняемый в организации скоординированного взлома аккаунтов в твиттере, получил три года тюрьмы. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

18-летний Кларк пошел на сделку со следствием, отмечает прокуратура округа Хиллсборо во Флориде. Ему назначили испытательный срок на три года, во время которого он не сможет пользоваться компьютером без разрешения властей. Если он нарушит запрет, ему будет грозить до 10 лет заключения.

О взломе стало известно 16 июля прошлого года. Хакеры получили доступ к твиттер-аккаунтам Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста, Джеффа Безоса, Барака Обамы и Джо Байдена. Кроме того, атаке подверглись официальные аккаунты брендов Apple и Uber.

Злоумышленники разместили на страницах похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки. Они пообещали, что криптовалюта должна была вернуться владельцам в двойном объеме. Вскоре посты были удалены, но затем вновь опубликованы.

31 июля 2020 года Грэма Айвена Кларка, которому на тот момент было 17, задержали по подозрению в крупном взломе твиттер-аккаунтов. Вместе с ним под стражу взяли еще двух человек. По словам властей, хакерам удалось украсть более 117 тыс. долларов.

В конце прошлого года на фоне взлома руководство Twitter назначило главой службы безопасности соцсети Питера Затко, одного из самых известных хакеров в мире под ником Mudge. Он провел проверку сайта, которая заняла 1,5–2 месяца, и внес свои предложения по изменениям системы защиты. В планах специалиста было изменить в твиттере способы общения и предложить введение мер, благодаря которым люди не будут вступать в дискуссию бездумно.

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