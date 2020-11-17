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Twitter назначил главой службы безопасности одного из самых известных хакеров

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:14

Руководство Twitter назначило главой службы безопасности соцсети Питера Затко, одного из самых известных хакеров в мире под ником Mudge. Об этом сообщает Reuters.

Свою карьеру Затко начал в 1990-х, когда возглавлял хакерскую группировку Cult of the Dead Cow («Культ мертвой коровы»). Команда прославилась тем, что выпустила тулы для взлома Windows, что побудило Microsoft улучшить системы защиты. Позже Mudge курировал проекты в области кибербезопасности в DARPA — научно-исследовательском агентстве Министерства обороны США, занимающемся разработкой новых технологий для использования в вооруженных силах. Кроме того, он работал в отделе передовых технологий Google и отвечал за безопасность в сервисе электронных платежей Stripe.

На новом месте он проведет проверку сайта, которая займет 1,5–2 месяца, и внесет свои предложения по изменениям системы защиты. Он намерен изменить в твиттере способы общения и предложить введение мер, благодаря которым люди не будут вступать в дискуссию бездумно.

Решение нанять Питера Затко руководство Twitter приняло на фоне случившегося массового взлома аккаунтов известных людей в июле этого года. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтс, Канье Уэст, Джефф Безос, Барак Обама и Джо Байден. Злоумышленники разместили на их страницах призыв присылать биткоины на определенные кошельки.

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