Twitter назначил главой службы безопасности одного из самых известных хакеров

Руководство Twitter назначило главой службы безопасности соцсети Питера Затко, одного из самых известных хакеров в мире под ником Mudge. Об этом сообщает Reuters.

Свою карьеру Затко начал в 1990-х, когда возглавлял хакерскую группировку Cult of the Dead Cow («Культ мертвой коровы»). Команда прославилась тем, что выпустила тулы для взлома Windows, что побудило Microsoft улучшить системы защиты. Позже Mudge курировал проекты в области кибербезопасности в DARPA — научно-исследовательском агентстве Министерства обороны США, занимающемся разработкой новых технологий для использования в вооруженных силах. Кроме того, он работал в отделе передовых технологий Google и отвечал за безопасность в сервисе электронных платежей Stripe.