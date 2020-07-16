Хакеры взломали твиттер-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Канье Уэста

Хакеры взломали твиттер-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, американского рэпера Канье Уэста, руководителя Amazon Джефа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы и кандидата в президенты Джо Байдена. Кроме того, хакерской атаке подверглись официальные аккаунты брендов Apple и Uber, пишет The Verge.

Злоумышленники похитили доступ к популярным аккаунтам и разместили в них похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки. Согласно обещаниям хакеров, криптовалюта должна была вернуться владельцам в двойном объеме. Вскоре твиты были удалены, но затем вновь опубликованы.

По информации The Verge, пользователи, доверившиеся известным аккаунтам, перевели на указанные биткоин-кошельки около 110 тыс. долларов. Как хакеры получили доступ к аккаунтам, неизвестно. В Twitter уже признали проблему с безопасностью аккаунтов и в данный момент работают над восстановлением контроля за ними.