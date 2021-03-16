Прогулка по лесу и городским улицам в клипе «Ты» Антона Маскелиаде

По словам Маскелиаде, видео рассказывает про встречу лирического героя с молнией, которая сверкнула 88 тыс. лет назад. Ее луч проходит сквозь время и бьет в героя напряжением в миллиард вольт. Оказывается, что он — это сам луч, а его сердце начинает биться сильнее.

Российский электронный музыкант Антон Маскелиаде представил клип на песню «Ты». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Клип „Ты“ — это симбиоз фотографии, стоп-моушен-анимации, зимней Москвы и красивых абстракций, которые пришлось нарисовать и напечатать на принтере. А потом еще и отсканировать», — говорится в описании ролика.

Композиция стала частью альбома «Контра», который артист выпустил в ноябре прошлого года. В него вошло 12 треков, из которых видеосопровождение получили также «Научусь слезам» и «Я не боюсь тебя».

Осенью 2019 года Антон Маскелиаде вместе с редактором Максимом Ильяховым написал книгу «Твой первый трек», пошаговую инструкцию для начинающих музыкантов. «Афиша Daily» публиковала ее первую главу.