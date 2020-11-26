«Важный шаг к свободе»: Антон Маскелиаде выпустил новый альбом «Контра»

У музыканта Антона Маскелиаде вышел новый альбом «Контра». Послушать на разных площадках его можно здесь.
На пластинке 12 песен: «Научусь слезам», «Министр», «Я не боюсь тебя», «Ты», «Метро», «Рядом», «Влюбился», «Игрушки», «Домой», «Контроль», «Ничего себе» и «Валетудо».
«Контра — это радиола тяжелых внутренних голосов, с которыми я просыпаюсь каждый день. Неважно, чем я занимаюсь и кто меня окружает, я ложусь спать и всегда чувствую, как пульсируют невидимые синяки из моего прошлого. И я понимаю, что они со мной на всю жизнь. Я не хочу их прятать или стесняться — я раскрашиваю их фломастерами и нахожу в этом спокойствие. Так мне становится понятнее, из чего я состою и кто я такой. Кажется, это важный шаг к свободе».
Прошлой осенью Маскелиаде вместе с редактором Максимом Ильяховым написал книгу «Твой первый трек», пошаговую инструкцию для начинающих музыкантов. «Афиша Daily» публиковала ее первую главу.
Изображение на превью: Антон Маскелиаде/Facebook