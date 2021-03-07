Зак Снайдер показал очередной тизер «Лиги справедливости». Теперь с Акваменом

Артур Карри, известный также как Аквамен и Защитник Океанов, плывет к подводному трону Атлантиды. Герой возвращает себе могущественный трезубец своей матери — королевы Атланны. С его помощью он останавливает мощные потоки воды в подземке.

За кадром Аквамен говорит: «Это плохая идея. Сражаться с дьяволом и его армией в аду». Также в тизере звучат голоса Чудо-женщины, Брюса Уэйна и других героев «Лиги справедливости».

Премьера «Снайдер-ката» намечена на 18 марта этого года. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

В 2016 году Снайдер после окончания съемок не смог участвовать в постпродакшене картины. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна быть мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

«Лига справедливости» Снайдера будет длиться четыре часа и состоять из шести глав. Они будут называться «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее». Здесь можно почитать, о чем, вероятно, будет рассказано в каждой из них.