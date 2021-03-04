«Кинопоиск HD» покажет «Лигу справедливости» Снайдера одновременно с мировой премьерой

Супергеройский боевик «Лига справедливости» Зака Снайдера станет доступен по подписке на «Кинопоиске HD» 18 марта — одновременно с мировой премьерой. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Картину можно будет посмотреть с оригинальной аудиодорожкой с русскими субтитрами или в русском дубляже. Одновременно на «Кинопоиске HD» появится «Лига справедливости» 2017 года.

«Лига справедливости» Снайдера продолжает сюжет фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Вдохновленный самопожертвованием Супермена (Генри Кэвилл), Брюс Уэйн (Бен Аффлек) заручается поддержкой Дианы Принс (Галь Гадот) и отправляется на поиски металюдей, чтобы с их помощью защитить мир от надвигающейся катастрофы. К Бэтмену присоединяются Чудо-женщина, Аквамен (Джейсон Момоа), Киборг (Рей Фишер) и Флэш (Эзра Миллер), которым вместе предстоит сразиться со Степным Волком, ДеСаадом и Дарксайдом.