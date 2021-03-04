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«Кинопоиск HD» покажет «Лигу справедливости» Снайдера одновременно с мировой премьерой

Семён Гудошников
Сегодня в 21:54

Супергеройский боевик «Лига справедливости» Зака Снайдера станет доступен по подписке на «Кинопоиске HD» 18 марта — одновременно с мировой премьерой. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Картину можно будет посмотреть с оригинальной аудиодорожкой с русскими субтитрами или в русском дубляже. Одновременно на «Кинопоиске HD» появится «Лига справедливости» 2017 года.

«Лига справедливости» Снайдера продолжает сюжет фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Вдохновленный самопожертвованием Супермена (Генри Кэвилл), Брюс Уэйн (Бен Аффлек) заручается поддержкой Дианы Принс (Галь Гадот) и отправляется на поиски металюдей, чтобы с их помощью защитить мир от надвигающейся катастрофы. К Бэтмену присоединяются Чудо-женщина, Аквамен (Джейсон Момоа), Киборг (Рей Фишер) и Флэш (Эзра Миллер), которым вместе предстоит сразиться со Степным Волком, ДеСаадом и Дарксайдом.

В 2016 году Снайдер после окончания съемок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

«Лига справедливости» Снайдера будет длиться четыре часа и состоять из шести частей. Они будут называться «Не рассчитывай на это, Бэтмен», «Эпоха героев», «Любимая мать, любимый сын», «Машина перемен», «Вся королевская рать» и «Что‑то мрачнее». Здесь можно почитать, о чем, вероятно, будет рассказано в каждой из них.

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