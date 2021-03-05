Вышла совместная песня Sophie и Jlin «JSLOIPNHIE»

Польский фестиваль Unsound опубликовал совместную песню «JSLOIPNHIE» американки Jlin и погибшей в январе британской артистки Sophie. Ее можно послушать на SoundCloud, ютьюбе и Bandcamp.

Трек стал частью сборника «Intermission», который сегодня представил Unsound. В него также вошли композиции, записанные при участии Moor Mother, Николаса Джаара, Тима Хекера и других.