Горбачеву исполнилось 90 лет. Путин поздравил его с юбилеем и оценил влияние на историю

Бывшему Генсеку ЦК КПСС и президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Владимир Путин поздравил политического лидера с юбилеем в официальном письме на сайте пресс-службы Кремля.

Действующий президент назвал Горбачева ярким, неординарным человеком и выдающимся деятелем, который оказал значимое влияние на ход отечественной и мировой истории. Путин отметил, что «большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал» помогают Михаилу Сергеевичу активно участвовать в политике и общественной работе, а также «уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов».

Например, в сентябре 2020 года Горбачев заявил, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает протестующих. «Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал первый президент СССР.

В поздравительной телеграмме 2019 года Владимир Путин также отметил, что Горбачев пользуется авторитетом в России и за рубежом и продолжает активно участвовать в политических дискуссиях. «И сегодня Вы <…> вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», — резюмировал президент России.

Сейчас Михаил Горбачев занимает пост президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований, который он основал в 1991 году. С 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года политик был президентом СССР, а до этого — с 1989 года – председателем Верховного Совета СССР. В период с 1985 по 1991 год Горбачев был Генсеком ЦК КПСС.

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