Сегодня Михаилу Горбачеву, зачинателю перестройки, первому и последнему президенту СССР, человеку, изменившему историю и нашу с вами жизнь, 90 лет. В этой подборке — главные материалы о нем.
Горбачев и Перестройка в истории
Препринт
Можно ли было сохранить СССР: вспоминает Михаил Горбачев
премьера
Мы и алкоголь
«Расстрелять всех пьяниц!»: как Горбачев и другие правители боролись с алкоголем
Поп-история
VHS, Белый дом, Грозный: авторы «Она развалилась» — о нерасказанных 80-х и 90-х
Горбачеву — 90
«Коммунист с человеческим лицом»: в соцсетях рассказывают о Михаиле Горбачеве и его эпохе
Горбачев и Перестройка в искусстве
Театр
Режиссер спектакля «Горбачев» Алвис Херманис: «Театр в зуме — это секс с надувной куклой»
Иконы
От «Дадуды» до «Грэмми»: как Михаил Горбачев стал героем поп-культуры
Отдел кадров
Ассы в массы: брейкеры, панки, металлисты и первые техно-вечеринки перестройки