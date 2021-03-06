Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Тестовая поездка продолжалась 33 минуты, и за это время аппарат преодолел 6,5 метра. Он проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прокатился еще на 2,5 метра. Пробы функций НАСА транслировали в прямом эфире.

Марсоход проходил испытания с целью калибровки систем. Инженеры убедились, что он сможет преодолевать 200 метров за раз, собирая образцы грунта в течение следующих двух лет.

Perseverance, как и Curiosity, способен развивать скорость до 160 метров в час. Он оснащен подвеской, позволяющей ему заезжать на камни размером с его колеса, которые у него около 50 сантиметров в диаметре. У команды теперь есть улучшенная система преодоления препятствий и песчаных ям, поэтому планирование поездок будет занимать меньше времени, и специалисты смогут уделить больше времени научной работе.