перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Streets ждет снятия локдауна, чтобы вернуться в клуб, в новом сингле «Who’s Got the Bag» 19:42
Зара Ларссон представила новый альбом «Poster Girl» 19:26
такси «ВКонтакте» Такси «ВКонтакте» перечислит 30% с поездок на помощь жертвам сексуального насилия
Такси «ВКонтакте» перечислит 30% с поездок на помощь жертвам сексуального насилия 18:39
Гибель дельфинов в Причерноморье, циклонический паук в Москве и другие новости дня 18:22 Дайджест
Депутат Госдумы предупредил о скором повышении пенсионного возраста. Песков заявление назвал ошибкой 17:41
Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса 17:15
На Москву надвигается циклонический паук. За день может выпасть четверть месячной нормы осадков 17:02
Хакеры взломали 20 тыс. американских компаний, использовав уязвимость в программе Microsoft 16:15
Россияне назвали любимых писательниц 16:13
Harvard University/YouTube Стивен Спилберг и шоураннеры «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»
Стивен Спилберг и шоураннеры «Очень странных дел» экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман» 15:05
Депутат «Единой России»: аборты нужно вывести из ОМС, поскольку они вредят здоровью и демографии 14:55
В российских школах закроют доступ к негативному контенту через Wi-Fi 13:39
Глава Twitter выставил свой первый твит на продажу как NFT-токен. Цена достигла 500 тыс. долларов 13:01
Верховный суд: нельзя удовлетворять иски к рассказавшим о насилии только из‑за отсутствия приговора 12:34
SZA/YouTube SZA танцует стриптиз во сне в клипе «Good Days»
SZA танцует стриптиз во сне в клипе «Good Days» 11:33
В России за сутки выявили 11 022 случая коронавируса 10:54
Ученые подтвердили вред веганской диеты для здоровья костей 10:30
Evanescence объявили дату выхода нового альбома и представили с него песню 9:46
Молодежь 1980-х в трейлере комедии «Shoplifters of the World», вдохновленной музыкой The Smiths 9:10
Dima Barchenkov/Instagram «Я не модерирую мероприятия „Каро.Арт“»: Дмитрий Барченков рассказал о скандале кинокритиков
«Я не модерирую мероприятия „Каро.Арт“»: Дмитрий Барченков рассказал о скандале кинокритиков Вчера в 23:57
Отключить рекламу

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:15

Ровер Perseverance («Настойчивость») совершил первую поездку по поверхности Марса. Об этом в твиттере сообщили сотрудники НАСА.

Тестовая поездка продолжалась 33 минуты, и за это время аппарат преодолел 6,5 метра. Он проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прокатился еще на 2,5 метра. Пробы функций НАСА транслировали в прямом эфире.

Марсоход проходил испытания с целью калибровки систем. Инженеры убедились, что он сможет преодолевать 200 метров за раз, собирая образцы грунта в течение следующих двух лет.

Perseverance, как и Curiosity, способен развивать скорость до 160 метров в час. Он оснащен подвеской, позволяющей ему заезжать на камни размером с его колеса, которые у него около 50 сантиметров в диаметре. У команды теперь есть улучшенная система преодоления препятствий и песчаных ям, поэтому планирование поездок будет занимать меньше времени, и специалисты смогут уделить больше времени научной работе.

Аппарат совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Процесс приземления устройства в НАСА назвали «семью минутами ужаса». Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Perseverance предстоит исследовать поверхность Красной планеты в течение двух следующих лет. Задача ровера — найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.

На прошлой неделе НАСА опубликовало первые звуки с Марса, записанные с помощью микрофонов ровера. Аудио длится 18 секунд, и услышать на нем можно что‑то отдаленно похожее на биение сердца.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить