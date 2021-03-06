Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Ровер Perseverance («Настойчивость») совершил первую поездку по поверхности Марса. Об этом в твиттере сообщили сотрудники НАСА.
Тестовая поездка продолжалась 33 минуты, и за это время аппарат преодолел 6,5 метра. Он проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прокатился еще на 2,5 метра. Пробы функций НАСА транслировали в прямом эфире.
Марсоход проходил испытания с целью калибровки систем. Инженеры убедились, что он сможет преодолевать 200 метров за раз, собирая образцы грунта в течение следующих двух лет.
Perseverance, как и Curiosity, способен развивать скорость до 160 метров в час. Он оснащен подвеской, позволяющей ему заезжать на камни размером с его колеса, которые у него около 50 сантиметров в диаметре. У команды теперь есть улучшенная система преодоления препятствий и песчаных ям, поэтому планирование поездок будет занимать меньше времени, и специалисты смогут уделить больше времени научной работе.
Аппарат совершил посадку на Марсе в ночь с 18 на 19 февраля. Процесс приземления устройства в НАСА назвали «семью минутами ужаса». Он опустился в районе кратера Езеро к северу от марсианского экватора. Недалеко от этого места, по предположениям ученых, миллиарды лет назад протекала река, в которой могла быть жизнь. Perseverance предстоит исследовать поверхность Красной планеты в течение двух следующих лет. Задача ровера — найти признаки древней микробной жизни и, по возможности, обнаружить причины, почему Марс высох.
На прошлой неделе НАСА опубликовало первые звуки с Марса, записанные с помощью микрофонов ровера. Аудио длится 18 секунд, и услышать на нем можно что‑то отдаленно похожее на биение сердца.