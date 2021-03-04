«Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет в шести частях. Уже известны их названия

Первые две части будут называться «Не рассчитывай, Бэтмен» и «Эпоха героев». Они, вероятно, расскажут о том, как Брюс Уэйн собирает команду.

Четырехчасовая версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера будет разбита на шесть частей. В официальном твиттере картины появились названия всех глав.

Третья часть получила название «Любимая мать, любимый сын». Это может быть отсылкой к Материнским Ящикам и маме Супермена.

«Машина перемен» — четвертая глава картины — это, предположительно, история о криптонском корабле. По задумке именно он возвращает к жизни Супермена. «Вся королевская рать» станет частью, в которой вся команда соберется вместе.

Заключительная глава «Что‑то мрачнее», судя по названию, будет посвящена главному антагонисту картины — Дарксайду. Его не было в «Лиге справедливости» 2017 года.

Ранее в сети появился новый трейлер «Лиги справедливости Зака Снайдера». Ролик длится чуть более двух минут. В конце есть кадры из сцены с Джокером в исполнении Джареда Лето, которую доснимали специально для режиссерской версии.

В 2016 году Снайдер не смог участвовать в постпродакшене картины из‑за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили режиссеров различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Премьера «Снайдер-ката» намечена на 18 марта этого года. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max.