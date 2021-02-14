В сеть утек новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости». За несколько часов до премьеры

Трейлер длится чуть более двух минут. В его конце есть кадры из сцены с Джокером в исполнении Джареда Лето , которую доснимали специально для режиссерской версии.

В сети появился новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Причем ролик с русскоязычной фанатской озвучкой оказался доступен за несколько часов до официальной премьеры.

В 2016 году Снайдер после окончания съемок не смог участвовать в постпродакшене картины из‑за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Тогда режиссерское место занял постановщик «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил проект. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм, появившийся на экранах в 2017 году, вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

В 2018 году фанаты запустили хештег #ReleasetheSnyderCut («Выложите версию Снайдера») и обратились к Warner Bros. с просьбой дать Снайдеру возможность поработать над своей версией блокбастера.

Премьера «Снайдер-ката» намечена на 18 марта этого года. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max единым четырехчасовым фильмом.