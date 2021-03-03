В Австралии запустят «таинственные рейсы» по стране. Пассажиры не будут знать место прилета

Австралийская авиакомпания Quantas запустит рейсы по стране с неизвестным местом приземления. Программа должна стимулировать внутренний туризм в Австралии, сообщает CNN.

Куда летят путешественники, станет известно только когда самолет приземлится. Причем маршрут можно будет отслеживать на экранах в спинках кресел и гадать, куда направляется судно. Каждый рейс Boeing 737 будет ограничен 120 пассажирами и доберется до пункта назначения примерно за два часа — в них включен полет на малой высоте над некоторыми достопримечательностями.

Стоимость билетов варьируется от 577 долларов в эконом-классе до 1220 долларов в бизнесе. Отправление запланировано в 7 часов утра, перед ним пассажиров ждет завтрак в лаунж-зоне, а возвращение — поздним вечером.

Quantas подсказала, какой вид отдыха ждет туристов из разных городов. Жители Брисбена познакомятся с деревенским гостеприимством, изысканными блюдами и вином. Рейсы из Сиднея подойдут тем, кто «любит обедать на пляже», а из Мельбурна — фанатам активного отдыха и фермерских рынков. При бронировании клиентам предоставят дополнительные подсказки, чтобы убедиться, что они упакованы надлежащим образом.

Австралия ввела запрет на заграничные поездки. В случае необходимости выезда гражданин должен получить разрешение от министерства внутренних дел. 2 марта правительство Австралии продлило запрет на международные поездки до 17 июня.

Поскольку выехать за границу в условиях пандемии практически невозможно, авиакомпании во всем мире предлагают альтернативный способ отдыха, чтобы удовлетворить ностальгию по перелетам. Например, в феврале корейская авиакомпания предложила рейс в никуда — самолет пролетел над природными достопримечательностями Японии, а затем вернулся в место отправления. А в декабре прошлого года «Победа» выставила на продажу билеты на рейс из Москвы в Москву.