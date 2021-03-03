перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд оправдал трех польских активисток за плакаты Девы Марии с радужным нимбом 22:52
СМИ: на Евровидении-2021 Россию могут представить Моргенштерн или Niletto 22:00
Построкеры Godspeed You! Black Emperor анонсировали новый альбом 21:44
@mrnathannelson/Unsplash В Австралии запустят «таинственные рейсы» по стране. Пассажиры не будут знать место прилета
В Австралии запустят «таинственные рейсы» по стране. Пассажиры не будут знать место прилета 21:11
«Альянс врачей» признали иноагентом, Маск построит город в Техасе и другие новости дня 20:32 Дайджест
Театр «Импресарио» откроет аудиотур «Пой, танцуй» в Петербурге 20:28
Суд оштрафовал Илью Азара на 150 тыс. рублей и арестовал на 15 суток за призывы к участию в митингах Обновлено в 19:37
Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области 19:15
Roots United откроет поп-ап-площадку в петербургском пространстве «K-30» 18:30
The Presidential Press and Information Office Путин поручил усилить контроль за вовлечением несовершеннолетних в протестные акции
Путин поручил усилить контроль за вовлечением несовершеннолетних в протестные акции 18:24
Проект «Помощь рядом» собрал истории слабослышащих таксистов 18:13
Маша Миногарова и Александр Анатольевич будут вести российскую трансляцию церемонии «Грэмми» 17:32
Японский миллиардер набирает команду добровольцев, готовых полететь с ним к Луне на корабле Маска 17:19
manseok_Kim/Pixabay Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей
Каракатицы успешно прошли тест на когнитивные способности, разработанный для детей 16:57
Netflix экранизирует комикс «Приключения Астерикса» 16:56
В московском музее «Арт 4» откроется выставка, посвященная образам Ленина в культуре 16:50
Эд Харрис снимет фильм про дружбу шерифа и убийцы. Их сыграют Роберт Дюваль и Гарретт Хедлунд 16:35
Сын сотрудника НКВД пожаловался в полицию на правнука репрессированного 16:34
В Москве сносят бывшее училище принца Ольденбургского в Немецкой слободе 15:56
goldenmask.ru «Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года
«Золотая маска online» объявила программу трансляций 2021 года 15:37
Отключить рекламу

В Австралии запустят «таинственные рейсы» по стране. Пассажиры не будут знать место прилета

Семён Гудошников
Сегодня в 21:11

Австралийская авиакомпания Quantas запустит рейсы по стране с неизвестным местом приземления. Программа должна стимулировать внутренний туризм в Австралии, сообщает CNN.

Куда летят путешественники, станет известно только когда самолет приземлится. Причем маршрут можно будет отслеживать на экранах в спинках кресел и гадать, куда направляется судно. Каждый рейс Boeing 737 будет ограничен 120 пассажирами и доберется до пункта назначения примерно за два часа — в них включен полет на малой высоте над некоторыми достопримечательностями.

Стоимость билетов варьируется от 577 долларов в эконом-классе до 1220 долларов в бизнесе. Отправление запланировано в 7 часов утра, перед ним пассажиров ждет завтрак в лаунж-зоне, а возвращение — поздним вечером.

Quantas подсказала, какой вид отдыха ждет туристов из разных городов. Жители Брисбена познакомятся с деревенским гостеприимством, изысканными блюдами и вином. Рейсы из Сиднея подойдут тем, кто «любит обедать на пляже», а из Мельбурна — фанатам активного отдыха и фермерских рынков. При бронировании клиентам предоставят дополнительные подсказки, чтобы убедиться, что они упакованы надлежащим образом.

Австралия ввела запрет на заграничные поездки. В случае необходимости выезда гражданин должен получить разрешение от министерства внутренних дел. 2 марта правительство Австралии продлило запрет на международные поездки до 17 июня.

Поскольку выехать за границу в условиях пандемии практически невозможно, авиакомпании во всем мире предлагают альтернативный способ отдыха, чтобы удовлетворить ностальгию по перелетам. Например, в феврале корейская авиакомпания предложила рейс в никуда — самолет пролетел над природными достопримечательностями Японии, а затем вернулся в место отправления. А в декабре прошлого года «Победа» выставила на продажу билеты на рейс из Москвы в Москву.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
CNN
Boeing
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить