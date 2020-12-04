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«Победа» предложила пассажирам полетать над Москвой. Воздушная экскурсия продлится полтора часа

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:54

Российская авиакомпания «Победа» предложила пассажирам необычный полет — из Москвы в Москву. 19 декабря перевозчик организует воздушную экскурсию по столице. Билеты на рейс появились на сайте «Босиком по облакам».

Полет продлится полтора часа. Руководить им будет экипаж в составе Алексея Кочемасова, Дмитрия Копосова и Олеси Шелаевой. Самолет Boeing 737-800 вылетит из аэропорта Внуково в 11.00 и вернется туда же.

«На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, ну, а если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце под облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — сказали в авиакомпании.

По информации «Москвич Mag», полет инициировал летчик Алексей Кочемасов, также известный как инстаграм-блогер Летчик Леха. Билеты на рейс стоят 7499 рублей. В их стоимость входят памятные сувениры и участие в розыгрыше призов.

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