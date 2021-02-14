Корейская авиакомпания начнет продавать билеты на полет в никуда

27 февраля в маршрутах самолетов компании Korean Air появятся «полеты в никуда». Так корейские авиалинии планируют бороться с кризисом из‑за COVID-19, пишет Yonhap.

Первым самолетом для экскурсии над Южной Кореей от крупнейшего авиаперевозчика страны станет Airbus А380. Он вылетит из международного аэропорта, пролетит над Японским морем, Пусаном, островом Чеджудо и Корейским проливом, а затем вернется в пункт отправления.

Такой маршрут займет примерно 2,5 часа и обойдется в 219-700 тыс. южнокорейских вон (14-46 тыс. рублей), в зависимости от класса салона. Компания еще не решила, продолжит ли продавать билеты на такие рейсы в марте.

Обзорные полеты стали трендом, так как люди соскучились по красивым видам с воздуха, а авиакомпании терпят убытки. К нему присоединились авиакомпании Австралии, Японии, Сингапура, Тайваня и других стран.

Российская «Победа» поддержала инициативу еще в декабре. Билеты на рейсы Москва-Москва раскупили за несколько минут. Boeing 737-800 вылетел из аэропорта «Внуково», полетал над столицей и вернулся обратно. Такая поездка обошлась в 7499 рублей, в эту стоимость вошли памятные сувениры и участие в розыгрыше призов.

В 2017 году Korean Air попала в топ-10 лучших авиаперевозчиков в мире по версии пользователей TripAdvisor. Рейтинг составляется на основе отзывов путешественников.