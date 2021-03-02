После отмены удаленки в Москве начали расти цены на квартиры

Сервис для поиска недвижимости ЦИАН выяснил, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве поднялась на 1,6%. Цены начали расти после того, как мэрия города отменила обязательное требование о переводе на удаленку, пишет газета «Ведомости».

На данный момент средняя ставка долгосрочной аренды «однушек» — 38,9 тыс. рублей в месяц. В конце января этот показатель был равен 38,3 тыс. рублей. При этом до пандемии (в начале 2020-го) квартиру можно было снять в среднем за 36,6 тыс. рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры не изменились в цене за последний месяц — средняя стоимость по-прежнему составляет 53,7 тыс. рублей в месяц. Однако с начала 2020 года аренда подорожала на 3,5% (на 1800 рублей).

Увеличился и спрос на аренду жилья: объявления на сайтах просматривают на 16% больше людей, в отличие от такого же временного отрезка в прошлом году.

Также аналитики выяснили, что сдать квартиру любому арендатору готовы лишь 10% владельцев. 29% арендодателей откажут гражданам других стран, 28% не приемлют жильцов с животными, а 16% откажут семейным парам с маленькими детьми.

Указ, смягчающий коронавирусные ограничения, мэр Москвы Сергей Собянин подписал 27 января. Требование о переводе на удаленку 30% сотрудников больше не носит обязательный характер.

Ранее мэрия позволила вновь открыться музеям и библиотекам, а кинотеатрам и концертным площадкам — заполнять до 50% зала. «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм», — сказал Собянин.