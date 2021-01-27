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Мэрия Москвы разрешила барам и ресторанам работать после 23.00

Виктория Шанина
Сегодня в 9:32

Сергей Собянин подписал указ, смягчающий коронавирусные ограничения. Об этом говорится в личном блоге мэра Москвы.

Какие ограничения больше не работают:


  • Требование о переводе на «удаленку» 30% сотрудников больше не носит обязательный характер.
  • Бары, клубы, рестораны и другие развлекательные заведения снова могут работать ночью с 23.00 до 6.00.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики», — заявил политик, отметив, что наиболее пострадавшей сферой стал потребительский рынок.

Предыдущий указ Сергея Собянина смягчил ограничения для кинотеатров и концертных залов, а также разрешил музеям возобновить работу. 22 января в обычном режиме начали работать колледжи, спортивные школы и детские учреждения дополнительного образования.

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