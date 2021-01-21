«Возвращение к нормальной жизни»: Сергей Собянин смягчил ограничения для музеев и кинотеатров

21 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому смягчаются действующие коронавирусные ограничения в столице. Об этом политик заявил на своем веб-сайте.

С 22 января в обычном режиме начинают работать колледжи, спортивные школы и детские учреждения дополнительного образования. Будут разблокированы транспортные карты учащихся. Однако обучение в федеральных и подведомственных Правительству Москвы вузах остается дистанционным до 6 февраля.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах теперь можно заполнять 50% зала. С этим же условием возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. В том числе детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и детские комнаты в ТРЦ.

Сохраняются ограничения для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений. Домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Как минимум 30% сотрудников организаций по-прежнему должны быть переведены на «дистанционку»

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря», — комментирует Собянин.