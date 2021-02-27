Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет

Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже к 2055 году, спрогнозировала международная группа исследователей. Об этом сообщает ТАСС.

Научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Станислав Мартьянов рассказал, что в концу XXI Северный Ледовитый океан будет оставаться свободным ото льда в течение четырех месяцев — с середины июля по середину ноября.

«Нам удалось смоделировать последствия влияния изменения климата при различных сценариях роста уровня парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. Были учтены такие факторы как снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды», — рассказал Ширшов о методах, которые применили специалисты во время исследования.

Согласно прогнозам экспертов, в Северной Атлантике к концу нынешнего столетия произойдет снижение концентрации питательных веществ в зимнее время, которое случится по причине более низкой интенсивности перемешивания слоев океанической воды. Ученые не исключают, что ближе к концу века рост воды в Печорском море приведет к ряду наводнений, а в районе Балтийского моря участятся экстремально холодные зимы.

В прошлом году экологи зафиксировали, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября, что, по их мнению, стало очередным доказательством изменения климата. Климатолог Зак Лабе заявил, что море долго не замерзало из‑за затянувшегося тепла на севере России и вторжения теплых атлантических течений.

На этой неделе ученые Потсдамского института изучения климата (PIK) сообщили, что Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике замедлились. Такой минимум активности течений не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление в дальнейшем может привести к похолоданию климата в Европе и Америке.