перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Продажи виниловых пластинок выросли в 2020 году почти на 30% 10:41
Ринго Старру посвятят экспозицию на виртуальной выставке музея «Грэмми» 10:02
Билл Гейтс признался, что предпочитает Android, а не iOS. Ему нравятся предустановленные приложения 9:29
Annie Spratt/Unsplash Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет
Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет 9:00
St. Vincent рассказала, что ее новый альбом будет вдохновлен музыкой 1970-х и фильмами Кассаветиса 3:52
Рестлер Triple H вызвал Илона Маска на поединок на Марсе 2:49
На Netflix появится аниме-сериал по мотивам «Терминатора» 2:05
Морган Фримен и Флоренс Пью снимутся в фильме Зака Браффа «Хороший человек» 1:17
Netflix Russia/YouTube Netflix показал трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного культурой России
Netflix показал трейлер сериала «Тень и кость», вдохновленного культурой России 0:20
Warner Bros. работает над перезапуском «Супермена». Главную роль может сыграть темнокожий актер Вчера в 23:35
Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь сыграют вместе в ромкоме «Билет в рай» Вчера в 23:35
HBO Max не станет удалять с платформы фильмы Вуди Аллена после выхода «Аллен против Фэрроу» Вчера в 22:57
Издание VTimes рассказало о финансовых проблемах Telegram Вчера в 22:45
gum-red-line.ru В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость»
В ГУМ-Red-Line пройдет паблик-ток в рамках выставки «Чжан Хуань. Любовь как мудрость» Вчера в 22:10
Главный искусствовед Госфильмофонда Евгений Марголит покажет в «Иллюзионе» редкие советские фильмы Вчера в 22:01
Собянин предложил остановить голосование о памятнике на Лубянке и оставить площадь в нынешнем виде Вчера в 21:29
ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина, Face вернулся с новым EP и другие новости дня Вчера в 20:58 Дайджест
Посольство Великобритании проведет культурный онлайн-форум UK — Russia Creative Bridge Вчера в 20:54
Рэпер Хаски выставил на продажу свои портреты и тарелки с мухами Вчера в 19:56
«Бизнес-секреты»/YouTube Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухман
Олег Тиньков перезапустил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Героями первого выпуска стали братья Бухман Вчера в 18:35
Отключить рекламу

Ученые: Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже через 35 лет

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:00

Северный Ледовитый океан может перестать замерзать в сентябре уже к 2055 году, спрогнозировала международная группа исследователей. Об этом сообщает ТАСС.

Научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Станислав Мартьянов рассказал, что в концу XXI Северный Ледовитый океан будет оставаться свободным ото льда в течение четырех месяцев — с середины июля по середину ноября.

«Нам удалось смоделировать последствия влияния изменения климата при различных сценариях роста уровня парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана. Были учтены такие факторы как снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды», — рассказал Ширшов о методах, которые применили специалисты во время исследования.

Согласно прогнозам экспертов, в Северной Атлантике к концу нынешнего столетия произойдет снижение концентрации питательных веществ в зимнее время, которое случится по причине более низкой интенсивности перемешивания слоев океанической воды. Ученые не исключают, что ближе к концу века рост воды в Печорском море приведет к ряду наводнений, а в районе Балтийского моря участятся экстремально холодные зимы.

В прошлом году экологи зафиксировали, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября, что, по их мнению, стало очередным доказательством изменения климата. Климатолог Зак Лабе заявил, что море долго не замерзало из‑за затянувшегося тепла на севере России и вторжения теплых атлантических течений.

На этой неделе ученые Потсдамского института изучения климата (PIK) сообщили, что Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике замедлились. Такой минимум активности течений не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление в дальнейшем может привести к похолоданию климата в Европе и Америке.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
поп
Полина Гагарина
Эстрадная певица, которую все любят
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драма
Пугало
Главный режиссер якутского кинобума Дмитрий Давыдов с новой картиной про знахарку, которую все считают парией
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
РАН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить