Море Лаптевых впервые не замерзло в конце октября из‑за изменения климата

Море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. Об Этом сообщает The Guardian.

Задержка в привычном процессе стала очередным доказательством изменения климата. отмечают экологи. Сейчас температура воды в море выше нуля, что на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.

Климатолог Зак Лабе заявил, что море Лаптевых до сих пор не замерзло из‑за затянувшегося тепла на севере России и вторжения теплых атлантических течений.