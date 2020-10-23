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Море Лаптевых впервые не замерзло в конце октября из‑за изменения климата

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:52

Море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. Об Этом сообщает The Guardian.

Задержка в привычном процессе стала очередным доказательством изменения климата. отмечают экологи. Сейчас температура воды в море выше нуля, что на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.

Климатолог Зак Лабе заявил, что море Лаптевых до сих пор не замерзло из‑за затянувшегося тепла на севере России и вторжения теплых атлантических течений.

«2020-й стал еще одним годом стойких изменений в Арктике. Без систематического снижения выбросов парникового газа вероятность нашего первого лета без заморозков будет увеличиваться до середины XXI века», — заявил Лабе.

Более теплая температура воздуха не единственный фактор, замедляющий образование льда. Изменение климата также подталкивает более мягкие атлантические течения в Арктику и нарушает обычное расслоение между теплым глубоководьем и прохладной поверхностью.

Ранее российский фотожурналист Александр Федоров выпустил документальный фильм «Как спасти мир. Фильм первый: Колыма». Он рассказал, что в картине хотел задокументировать последствия изменения климата и показать, чем они опасны для человечества и всей планеты. Режиссер также поставил своей задачей развеять предрассудки о глобальном потеплении.

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