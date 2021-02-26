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Климатологи зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима и других течений в Северной Атлантике

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:06

Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике замедлились, выяснили ученые Потсдамского института изучения климата (PIK). Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты отмечают, что такой минимум активности течений не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление в дальнейшем может привести к похолоданию климата в Европе и Америке.

«Мы выяснили, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, когда завершился малый ледниковый период», — заявил профессор Потсдамского университета в Германии Штефан Рамшторф.

По его словам, если глобальное потепление не остановится, то система Гольфстрима остановится еще на 34-45% к концу столетия. Это может привести к полной остановке «конвейера течений», который представляет собой систему взаимосвязанных глубинных течений, переносящих воду по всему Мировому океану.

Рамшторф и его коллеги проследили за изменением состояния Гольфстрима и связанных с ним течений со времен падения Римской империи. Для этого они объединили данные прошлых исследований и результаты раскопок, проведенных у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии.

Расчеты показали, что Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантики слабеют уже более 150 лет, что потенциально связано с отклонениями в климате и с тем, как человечество начало влиять на температурный режим Земли. С 1960 года скорость течений стала уменьшаться особенно быстро, что ученые объясняют исключительно с антропогенными факторами.

Ранее международная группа ученых выяснила, что из‑за глобального потепления количество проливных дождей в тропиках может увеличиться вдвое. Специалисты напомнили, что в последние годы участились наводнения, засухи, случаи аномальной жары, а также ураганы и тайфуны в Атлантике и Тихом океане. Эксперты предполагают, что это связано с изменением климата, хотя точные механизмы его действия на погоду пока не удается установить.

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ИТАР-ТАСС
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