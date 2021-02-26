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Пи Джей Харви выпустила демо-записи песен ее альбома «Stories from the City, Stories from the Sea»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:03

Британская певица Пи Джей Харви выпустила альбом с демо-версиями песен из своей пятой студийной пластинки «Stories from the City, Stories from the Sea». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

Оригинальный альбом вышел в 2000 году, став вторым крупным коммерческим успехом в карьере Харви после «To Bring You My Love». В сентябре 2001 года релиз удостоился Mercury Prize, а сама певица стала первой за всю историю премии сольной исполнительницей, получившей эту награду.

В переиздание также вошли 12 треков, в том числе «This Mess We’re In», записанный совместно с Томом Йорком.

В прошлом октябре «Афиша Daily» переслушала альбомы Пи Джей Харви и составила по ним собственный гид: от худшей пластинки к лучшей. А еще раньше поговорила с режиссером фильма «A Dog Called Money» Шеймусом Мерфи, в котором рассказывается о том, как певица ездила в Косово и Афганистан, а потом записала альбом «The Hope Six Demolition Project».

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