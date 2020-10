«Dance Hall at Louse Point», 1996

Первый совместный альбом Харви и ее более-менее бессменного на протяжении вот уже четверти века напарника Джона Пэриша — интересная, изобретательная, в высшей степени непредсказуемая работа, оставшаяся незамеченной на фоне других достижений Полли той поры . «Я знаю, что Джон может писать требовательную и интеллектуальную музыку, — кокетничала уже выпустившая «To Bring You My Love» Харви. — В то время как моя музыка очень проста». Так или иначе, Полли в арт-роковом хаосе «Dance Hall at Louse Point» непривычно мало: оставив всю музыку и большинство инструментов на совести Пэриша, она ограничилась текстами и вокалом.

2020-й стал годом, когда Харви взялась, наконец, за переиздание своей дискографии на виниле (ее первопрессы давно уходят за сотни долларов), для полного счастья сопровождая каждую пластинку ее демо-версиями. Альбом «Rid of Me» таким компаньоном обзавелся давным-давно, и всякий уважающий себя поклонник исполнительницы будет настаивать на том, что «4-Tracks Demos» — это полноценный альбом. По факту это сольный дебют Пи Джей Харви , распустившей одноименное трио и давшей знать, что отдельные номера «Rid of Me» (например «Hook») без него звучат даже мощнее. А-вторых, полудюжину здешних песен не найти больше нигде: например, «Goodnight», где выясняется, что Полли — феерическая слайд-гитаристка.

«Rid of Me», 1993

Если кто‑то подумал, что мейнстримовый успех альбома «Stories from the City, Stories from the Sea» мог изменить взгляды Полли на прекрасное, последовавший за ним «Uh Huh Her» избавил от этого заблуждения. Это абразивная, стилистически гибкая и спорадически красивейшая пластинка, доказавшая, что Харви, как и прежде, в состоянии справиться с любой задачей сама . Она тут — впервые со времен «4-Track Demos» — и продюсер, и играет на всех инструментах, кроме ударных. А еще это последняя запись Пи Джей Харви, в фокусе которой — ее романтические переживания. Есть версия, что сердце Полли разбил актер, режиссер и будущий трампист Винсент Галло — ну и скатертью дорога.

Для альтернативного рока 1990-х «To Bring You My Love» — событие уровня если не «Nevermind», то «Odelay», момент оформления уникального авторского почерка . Из дюжины более или менее выдающихся пластинок Полли именно эта может похвастаться и лучшим началом (титульный трек), и лучшей концовкой («The Dancer»), и самой узнаваемой песней («Down by the Water»). Но дело даже не в этих — спору нет, эффектных — деталях, а в том, что третий альбом Полли проложил лыжню для ее будущих — разных, но равновеликих — свершений.

Все, кто работал с Харви, не устают повторять, что она всегда знает, чего хочет. Впервые обнародованные совсем недавно демо-версии «To Bring You My Love» это подтверждают: записанные Полли в гордом одиночестве, они уже звучат как без пяти минут классика. Это не значит, что занятые в записи альбома Пэриш, Мик Харви (The Bad Seeds) или продюсер Флад (U2, Depeche Mode) играли в студии роли статистов: для звучания и драматургии «To Bring You My Love» они, бесспорно, важны.

Но это значит, что к своему звучному и драматическому прыжку из инди-див в рок-пантеон Полли была готова, еще даже не войдя в студию. Тот же Пэриш сказал в недавнем интервью журналу Uncut, что «To Bring You My Love» «дал ей возможность двигаться в любых интересных ей направлениях — и аудиторию, которая ждала, что ей будут бросать вызов от альбома к альбому».