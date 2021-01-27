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В Якутии задержали шамана Александра Габышева. Его вновь поместили в психоневрологический интернат

Семён Гудошников
Сегодня в 16:49

Полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа задержали в Якутии шамана Александра Габышева, который уже несколько раз собирался в поход на Москву изгонять Владимира Путина.

Как пишет «Якутия.Инфо», в задержании Габышева участвовали семь полицейских и четыре ОМОНовца. Они вывели его из частного дома родственников в переулке Базовом и посадили в машину скорой помощи.

По словам людей из окружения шамана, внутри дома после задержания «все было залито кровью». По какой причине это произошло, пока неясно.

«Сибирь.Реалии» (признано в России иноагентом) со ссылкой на координатора «Правозащиты открытки» Алексея Прянишникова пишет, что Габышева поместили в психоневрологический диспансер.

«На каком основании, мы пока сами не знаем. Завтра, думаю, будут ясны подробности», — сообщил он, добавив, что к шаману приехали адвокаты правозащитного фонда.

Пару недель назад Александр Габышев анонсировал новый поход на Москву, не уточнив на этот раз его цель. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачей.

Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В конце сентября 2019-го Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. Обвинений против Габышева в течение 10 дней не предъявили, и подписка перестала действовать.

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