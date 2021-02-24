Clubhouse нашел разработчика приложения для Android

Clubhouse нашел специалиста, который займется разработкой версии приложения на Android. Им станет Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google, пишет CNBC.
«Сегодня был мой первый день в @joinClubhouse. Если вы знаете меня, то, вероятно, вы также знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и перенести вечеринку и в Android», — написала девушка в твиттере.
Сейчас платформа доступна только в AppStore на iPhone, а версии для Android, которые продают на «Авито» — подделки от мошенников. В январе Clubhouse сумел привлечь 100 млн долларов с помощью компании Andreessen Horowitz для разработки приложения для других операционных систем.
Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Стать пользователем не так просто: приложение находится на этапе тестирования, пока доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению.