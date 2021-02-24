Clubhouse нашел разработчика приложения для Android

Clubhouse нашел специалиста, который займется разработкой версии приложения на Android. Им станет Мопева Огундипе, которая с 2014 года работает над операционной системой от Google, пишет CNBC.

«Сегодня был мой первый день в @joinClubhouse. Если вы знаете меня, то, вероятно, вы также знаете, какое у меня мнение о приложениях, которые доступны только для iOS. Так что я очень рада стать частью команды и перенести вечеринку и в Android», — написала девушка в твиттере.