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Взлет популярности Clubhouse в России привел к росту мошенничества

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:34

Мошенники решили воспользоваться ростом популярности социальной сети Clubhouse среди россиян, сообщает «Коммерсант». На «Авито» и «Юле» появились в продаже приглашения на платформу, которые могут быть фальшивыми, а в магазине операционной системы Android — подделки под оригинальное приложение.

По данным издания, на торговых площадках инвайты в Clubhouse продают по цене от 200 до 10 000 рублей. Такая активность может быть вызвана желанием владельцев приглашений заработать, но, вероятнее всего, к делу подключились мошенники, которые просят перевести деньги без гарантии получения инвайта, считает гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

В «Юле» подтвердили резкий рост поисковых запросов, связанных с Clubhouse, однако обращений о мошенничестве пока не получали. В «Авито» ради безопасности пользователей решили с 17 февраля запретить продажу приглашений в Clubhouse.

По мнению эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дениса Легезо, мошенники могут воспользоваться невысокой осведомленностью российских пользователей о соцсети. Дефицита инвайтов сейчас нет, но есть другая угроза — фальшивые приложения соцсети в маркетплейсах для гаджетов на Android, отмечает он. Например, они могут отслеживать геолокацию, получать сообщения из мессенджеров или доступ к микрофону и камере на телефоне.

В Avast предупредили, что настоящее приложение Clubhouse, которое можно скачать только через App Store, не запрашивает доступ к камере, фотографиям или местоположению.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Она уже успела выйти на первое место в России среди бесплатных приложений по количеству скачиваний в App Store. На рост популярности платформы повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. В числе пользователей уже немало знаменитостей, в том числе Марк Цукерберг, Джаред Лето, Опра Уинфри, Вирджил Абло, Эштон Катчер и Дрейк.

Стать пользователем Clubhouse не так просто — приложение находится на этапе тестирования, пока доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению. Когда сервис появится и в Google Play, разработчики пока не говорят.

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