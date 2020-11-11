«I’m Ready»: Джейден Смит записал саундтрек к игре Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Джейден Смит выпустил сингл «I’m Ready» — один из саундтреков к новой игре о Человеке-пауке Spider-Man: Miles Morales. Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Песня вошла в оригинальный плейлист игры, записанный Джоном Паесано. Композитор известен по своей работе над сериалами Marvel «Сорвиголова» и «Защитники», а также саундтреками к играми Mass Effect: Andromeda и Detroit: Become Human. В «I’m Ready» Джейден поет и читает от лица главного героя — Питера Паркера.