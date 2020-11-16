Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес»

В клипе на песню «I’m Ready» Смит танцует и поет по крыше небоскреба в Нью-Йорке. Съемка музыканта прерывается фрагментами из игры, в ней появляются обе версии Человека-паука — Питер Паркер из оригинального комикса и Майлз Моралес из вселенной Ultimate Marvel.

Джейден Смит написал трек совместно с Омарром Рамбертом и Джосайей Беллом. Музыкальное видео к нему сняли режиссер Гэвин Филипьяк и продюсеры Брэндон Акиатен и Шон Томас. Песня «I’m Ready» написана специально для игры, на которой уже можно сыграть на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Песня вошла в оригинальный плейлист игры, записанный Джоном Паесано. Композитор известен по своей работе над сериалами Marvel «Сорвиголова» и «Защитники», а также саундтреками к играми Mass Effect: Andromeda и Detroit: Become Human. В «I’m Ready» Джейден поет и читает от лица главного героя — Питера Паркера.