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Disney+ добавил предупреждение о вредном контенте в несколько серий «Маппет-шоу»

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:30

Стриминговый сервис Disney+ признал несколько выпусков кукольной программы «Маппет-шоу» вредными для просмотра. Об этом сообщает Variety.

Всего в этой американской передаче для детей 120 серий, однако на платформе опубликованы только 118. Причем в 18-ти эпизодах появилось предупреждение о том, что шоу может содержать вредный контент.

Перед просмотром зрителям сообщают, что эпизоды содержат «негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами», а также ошибочные стереотипы.

«Эти стереотипы были неправильными тогда и неверны сейчас. Вместо того, чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное влияние, извлечь из него уроки и начать разговор, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее», — говорится в заставке.

Ранее Disney+ добавил аналогичные предупреждения в анимации «Питер Пэн», «Дамбо», «Фантазия» и «Леди и бродяга». Платформа также запретила детям до 7 лет смотреть некоторые классические работы студии из‑за расовых стереотипов.

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