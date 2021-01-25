Disney+ запретил детям до 7 лет смотреть «Дамбо» и «Питера Пэна» из‑за расовых стереотипов

Стриминговый сервис Disney+ ограничил по возрасту доступ к некоторым классическим работам студии. Теперь зрители младше семи лет не смогут посмотреть мультфильмы «Дамбо» (1941 год), «Питер Пэн» (1953 год), «Коты-аристократы» (1970 год) и фильм «Швейцарская семья Робинзонов» (1960 год), сообщает Daily Mail.

Картины заблокировали в детских аккаунтах из‑за расовых стереотипов. В «Питере Пэне», например, есть племя индейцев, которых называют «краснокожими». В «Котах-аристократах» сиамская кошка Шун Гон изображена с раскосыми глазами и выступающими вперед зубами, как карикатура на восточноазиатские народы.

«Швейцарская семья Робинзонов» подвергалась критике за наличие пиратов с «желтыми» и «коричневыми» лицами. Мультфильму «Дамбо» досталось за высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях.

Для взрослых картины остаются доступны, но сопровождаются дисклеймером: «Эта программа включает в себя негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочны тогда и ошибочны сейчас».

Ранее Disney+ добавил предупреждения о неэтичном контенте в классические анимации «Питер Пэн», «Дамбо», «Фантазия» и «Леди и бродяга». «Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное влияние, извлечь из него уроки и начать разговор, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее», — заявили в сервисе.