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Disney+ добавил перед мультфильмами предупреждения о негативных стереотипах

Анастасия Цой
Сегодня в 12:03

Стриминговая платформа Disney+ добавила предупреждения перед классическими мультфильмами, пишет «Кинопоиск».

Зрителям перед показом сообщают, что в мультфильме есть «негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами», а также неверные стереотипы.

«Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное влияние, извлечь из него уроки и начать разговор, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее. Disney стремится создать истории с вдохновляющими и амбициозными темами, которые отражают богатое разнообразие человеческого опыта по всему миру», — говорится в предупреждении.

Пока подобное предупреждение заметили перед мультфильмами «Питер Пэн», «Дамбо», «Фантазия» и «Леди и бродяга».

В прошлом году Disney+ начал предупреждать зрителей об «устаревших культурных представлениях» в мультфильмах. Летом на фоне антироссийских протестов в США HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром», а потом вернул его с пометкой об историческом контексте.

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