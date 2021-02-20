Текаши 6ix9ine устроил очередную вечеринку в клипе «Zaza»

Видео снято в уже привычном для 6ix9ine формате: он устраивает вечеринку с друзьями и читает рэп в окружении большого количества девушек. В клип также попал момент столкновения Текаши с исполнителем Meek Mill, с которым у него сейчас биф .

Это первый релиз 6ix9ine с момента выхода альбома «Tattle Tales» в прошлом году. Это была его первая пластинка с тех пор, как он вышел из тюрьмы.

В январе американский телеканал Showtime опубликовал первый трейлер документального сериала «Суперзлодей: создание Текаши 6ix9ine». Проект покажет историю восхождения молодого музыканта на вершину музыкальной индустрии и его участия в преступной банде, которое сам рэпер описывал как часть своего перформанса.