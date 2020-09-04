«TattleTales»: послушайте новый альбом 6ix9ine

Рэпер 6ix9ine представил альбом «TattleTales». Это первая его пластинка после возвращения из тюрьмы. Послушать ее можно в Apple Music и Spotify.

В альбом вошли 13 треков, в том числе выходившие ранее «Gooba», «Trollz», «Yaya». Также Текаши выпустил клип на новый трек, который называется «Tutu». В нем все то, за что любят видео артиста: яркие цвета, огнеметы, тверк — на этот раз от инстаграм-звезды Blac Chyna.