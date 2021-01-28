Showtime представил трейлер документального сериала «Суперзлодей: Создание Текаши 6ix9ine»

Видео позволяет взглянуть на то, каким видит противоречивого рэпера режиссер Карам Джилл, известный как автор фильмов «Ледяной холод» и «G-Funk». Он, как говорится в анонсе проекта, «рассматривает созданную знаменитость через призму его спорного артистизма, личных демонов и мастерства в социальных медиа».

Джилл воспринимает фигуру Текаши как отражение времени и сложности современной культуры. В трех эпизодах сериала он рассказывает историю восхождения молодого музыканта на вершину хип-хопа и его участия в преступной банде, которое сам 6in9ine описывал как часть своего перформанса.

Частью документального шоу станет эксклюзивное интервью рэпера после выхода из тюрьмы в прошлом году. Помимо самого Текаши, в сериале примут участие его коллеги и знакомые. Историю 6in9ine расскажет звезда «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито.

Кинопроект, основанный на статье журналиста Rolling Stone Стивена Уитта, выйдет 21 февраля. В его создании задействованы сам Уитт, а также продюсеры Брайан Грейзер, Джастин Уилкс, Сара Бернстайн, Гас Веннер, Питер Дж. Скалеттар и Джонатан и Саймон Чинны.

В ноябре 2020 года на стриминговом сервисе Hulu появилось другое документальное исследование личности Текаши 6in9ine — фильм «69: Сага о Дэнни Эрнандесе». Его снял продюсер «Барри» Викрам Ганди.

В октябре 6ix9ine обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, произошедшем на вечеринке в 2015 году. Ранее музыканта уже судили за рэкет, вооруженный разбой и покушение на убийство.

В мае «Афиша Daily» писала подробно о карьере и криминальных событиях в жизни Текаши. Прочитать материал о, пожалуй, самом скандальном и неоднозначном рэпере современности можно здесь.