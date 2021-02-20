Хелена Бонем Картер сыграет в комедии Би-би-си «Уборщик»

Британская актриса Хелена Бонем Картер снимется в комедии Би-би-си «Уборщик» вместе со звездой ситкома «Пип-шоу» Дэвидом Митчеллом. Об этом сообщил Deadline.

Фильм станет англоязычной адаптацией немецкой картины, рассказывающей об уборщике Поле Уикстеде, который очищает места преступлений после работы полиции. Ремейком займется актер и сценарист Грег Дэвис, известный по сериалу «Переростки» и шоу «Taskmaster».

В ленте снимутся также Стефани Коул («Пуаро», «Джентльмен Джек»), Дональд Самптер («Игра престолов»), Шобу Капур («Четыре свадьбы и одни похороны»), Рут Маделей («Годы»), Джорджи Глен («Корона», «Джеки»), Лейтон Уильямс, Зита Сэттар, Билл Скиннер и Эсмонд Коул.

Съемки комедии уже стартовали. Премьера запланирована на конец года. А уже сейчас на Хелену Бонем Картер можно посмотреть в недавнем фильме Netflix «Энола Холмс» и в четвертом сезоне сериала «Корона».