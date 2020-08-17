Netflix представил первый тизер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

Главную роль в картине исполнила звезда «Очень странных дел» 16-летняя актриса Милли Бобби Браун . Ее брата сыграл Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в фильме «Человек из стали». Режиссером фильма выступил постановщик «Убивая Еву» Гарри Брэдбир.

Публикация от Netflix US (@netflix) 17 Авг 2020 в 6:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сюжет ленты основан на подростковых романах Нэнси Спрингер, в частности, первой книге серии — «Дело пропавшего маркиза». Согласно книге, история начнется с исчезновения матери Энолы, которую в сериале сыграла Хелена Бонэм-Картер. Юная Холмс, не получив поддержки от старших братьев, самостоятельно отправится на ее поиски.

Фильм выйдет на Netflix 23 сентября.

Ранее Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов, а издание Mashable опубликовало рейтинг лучших научно-фантастических фильмов на стриминговой платформе.