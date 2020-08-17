Netflix представил первый тизер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер фильма «Энола Холмс», посвященного сестре знаменитого детектива Шерлока Холмса.
Главную роль в картине исполнила звезда «Очень странных дел» 16-летняя актриса Милли Бобби Браун. Ее брата сыграл Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в фильме «Человек из стали». Режиссером фильма выступил постановщик «Убивая Еву» Гарри Брэдбир.
Сюжет ленты основан на подростковых романах Нэнси Спрингер, в частности, первой книге серии — «Дело пропавшего маркиза». Согласно книге, история начнется с исчезновения матери Энолы, которую в сериале сыграла Хелена Бонэм-Картер. Юная Холмс, не получив поддержки от старших братьев, самостоятельно отправится на ее поиски.
Фильм выйдет на Netflix 23 сентября.
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