Правительство Британии призвало Netflix предупреждать зрителей, что сериал «Корона» отчасти вымышлен

Правительство Великобритании призвало Netflix добавить к сериалу «Корона» пометку о том, что его сюжет — вымысел. Об этом сообщает Deadline.

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден планирует направить письмо руководству онлайн-платформы, в котором попросит прояснить для 195 млн британских подписчиков, что показанные в шоу события зачастую не соответствуют правде. По его мнению, без этого целое поколение зрителей, которые не застали описываемый в сериале период, может ошибочно принять сюжет за истину.

«Это прекрасно созданное художественное произведение, поэтому, как и в случае с другими телепрограммами, Netflix должен с самого начала прояснить, что это просто фикция», — сказал Доуден.

Ранее в «Короне» появилось предупреждение о вымысле, когда речь шла о булимии принцессы Дианы.

Королевская семья раскритиковала четвертый сезон сериала. Принц Уильям заявил, что «эксплуатирует» брак его родителей — принца Чарльза и принцессы Дианы — и представляет его в ложном свете. Королевский биограф Пенни Джунор передала, что Чарльз будет «невероятно расстроен» новым сезоном шоу из‑за сцены, где лорд Маунтбеттен утверждает, что семья разочарована его отношениями с Камиллой Паркер-Боулз.

Четвертый сезон «Короны» вышел 15 ноября. В нем снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер. Посмотреть трейлер сезона можно здесь. Недавно Бруклинский музей открыл онлайн-выставку, посвященную костюмам из сериалов «Корона» и «Ход королевы».