Крис Нот, вероятно, не будет сниматься в продолжении «Секса в большом городе». Он играл Мистера Бига

Появились слухи, что сериал «Секс в большом городе» продолжится без Мистера Бига. Исполнявший эту роль актер Крис Нот ушел из проекта, пишет Page Six.

Мистер Биг — мужчина мечты главной героини Кэрри Брэдшоу. На протяжении всего сериала их отношения были очень драматичными — пара то расходилась, то сходилась снова.

Кроме того, новые эпизоды сериала могут остаться без Дэвида Эйгенберга, который сыграл Стива Брэди. Стрим-сервис HBO Max пока не дает комментариев.

Ранее исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19.

HBO Max анонсировал продолжение «Секса в большом городе» в первой половине января. Мини-сериал под названием «And Just Like That…» расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят.