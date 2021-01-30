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Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

Актриса Сара Джессика Паркер рассказала в интервью Vanity Fair подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19.

Хоть актриса еще не знает всех деталей сюжета, она уверена, что сценаристы исследуют пандемию, поскольку таков город и персонажи, которые в нем живут.

Паркер сказала, что очень ждет сценариев, которые сейчас придумывает шоураннер Майкл Патрик Кинг вместе с группой сценаристов, которая полностью состоит из женщин. По мнению актрисы, они наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

В новом сезоне запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям.

Ким Кэрол, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Ранее Daily Mail писала, что в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.

«Мы не собираемся создавать четвертого персонажа. Четвертым персонажем является Нью-Йорк. Будет много интересных, новых героев, которых мы очень ждем», — сказала ранее Паркер изданию TMZ.

Продолжение «Секса в большом городе» анонсировал в первой половине января стриминговый сервис HBO Max. Мини-сериал под названием «And Just Like That…» расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в тридцать лет к еще более сложным переживаниям в пятьдесят.

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