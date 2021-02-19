Apple займется разработкой 6G. Но технологию планируют запустить только через 10 лет

Производители техники Apple начали искать сотрудников для участия в разработке технологии 6G на ранних этапах. Запуск новой сети запланирован на 2030 год, пишет Bloomberg.

Сотрудники будут работать в штаб-квартирах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего. Им предстоит исследовать и разрабатывать систему следующего поколения беспроводной сети, посещать форумы для специалистов и прокачивать навыки.

В октябре Apple представила линейку смартфонов iPhone 12, которые поддерживают 5G. Однако в России, как и в ряде других стран, этот стандарт связи пока не работает. На постройку вышек и запуск сети, по подсчетам правительства, необходимо 650 млрд рублей. Новый мобильный интернет должен быть дешевле и качественнее.

Пока операторы связи оттягивают запуск 5G, в интернете появляется все больше теорий заговора. Например, существует версия, что новое поколение сети распространяет коронавирус. Из‑за этого в некоторых странах люди начали поджигать вышки, а инженерам, отвечающим за работу 5G, стали поступать угрозы.