Жители Перова выступают против установки вышек 5G. Они винят их в распространении COVID-19

В московском районе Перово местные жители выступают против установки вышек 5G, передает «Москва 24». По мнению горожан, вышки вредят здоровью и могут распространять коронавирус.

В Перове собирают подписи к петиции против установки вышки. Также против сетей связи пятого поколения выступили некоторые жители соседнего района Новокосино, где 5G-вышка уже появилась, — они обращались в Роспотребнадзор с просьбой проверить влияние электромагнитных волн.

Завкафедры телекоммуникационной системы НИУ МИЭТ Александр Бахтин заверяет, что вышки безопасны. Такого же мнения придерживаются специалисты ВОЗ. Кроме того, в Минкомсвязи заявили, что 5G-сети не вызывают вспышек распространения коронавируса. Там вероятность связи 5G с COVID-19 назвали бредом.

Не так давно в сети появились теории заговора, пытающиеся связать работу вышек сетей связи поколения 5G и распространение коронавируса. Из‑за этого в некоторых странах (преимущественно в Великобритании) начали поджигать вышки, а инженерам, отвечающим за работу 5G, начали поступать угрозы. Британское правительство призвало Facebook, YouTube, WhatsApp и Twitter удалить сомнительный конспирологический контент.