Новой героиней «вДудя» стала актриса Саша Бортич

Российская актриса Александра Бортич стала гостьей нового выпуска программы «вДудь». Она поговорила с Юрием Дудем о протестах и рок-н-ролле.

Актриса отметила, что большинство людей на недавних митингах выходили не за Навального, а против беззакония. Она также поделилась подробностями со съемок клипа Сержа Танкяна, в котором сыграла главную роль.