Новой героиней «вДудя» стала актриса Саша Бортич

Российская актриса Александра Бортич стала гостьей нового выпуска программы «вДудь». Она поговорила с Юрием Дудем о протестах и рок-н-ролле.
Актриса отметила, что большинство людей на недавних митингах выходили не за Навального, а против беззакония. Она также поделилась подробностями со съемок клипа Сержа Танкяна, в котором сыграла главную роль.
В прошлый раз героем «вДудя» стал российский режиссер Василий Сигарев. Он рассказал ведущему о своем отношении к Алексею Навальному, раскрыл интересные моменты со съемок «Страны ОЗ» и дал прогнозы о будущем России.