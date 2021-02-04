Режиссер Василий Сигарев стал новым героем «вДудя»

Режиссер Василий Сигарев, взволновавший российское кино драмами «Волчок» и «Жить», а также витальной новогодней комедией «Страна ОЗ», стал гостем нового выпуска программы «вДудь». Посмотреть эпизод можно на ютьюбе.

В интервью Юрию Дудю Сигарев ответил на актуальные вопросы: что его не устраивает в России, когда он стал оппозиционером, чем ему нравится Алексей Навальный и что будет со страной через три года. Еще режиссер рассказал несколько интересных фактов о «Стране ОЗ»: например, как для него украли собаку, как появилась сцена с копрофилией, как съемки профинансировал находящийся под арестом экс-министр Алексей Улюкаев.

Кроме того, Сигарев прокомментировал свои отношения с актрисой Яной Трояновой и рассказал о самоубийстве ее сына.