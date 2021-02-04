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Режиссер Василий Сигарев стал новым героем «вДудя»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:58

Режиссер Василий Сигарев, взволновавший российское кино драмами «Волчок» и «Жить», а также витальной новогодней комедией «Страна ОЗ», стал гостем нового выпуска программы «вДудь». Посмотреть эпизод можно на ютьюбе.

В интервью Юрию Дудю Сигарев ответил на актуальные вопросы: что его не устраивает в России, когда он стал оппозиционером, чем ему нравится Алексей Навальный и что будет со страной через три года. Еще режиссер рассказал несколько интересных фактов о «Стране ОЗ»: например, как для него украли собаку, как появилась сцена с копрофилией, как съемки профинансировал находящийся под арестом экс-министр Алексей Улюкаев.

Кроме того, Сигарев прокомментировал свои отношения с актрисой Яной Трояновой и рассказал о самоубийстве ее сына.

В прошлый раз героем «вДудя» стал телеведущий и тревел-блогер Антон Птушкин. Он рассказал Юрию Дудю о своем первом тревел-блоге и работе, которой он занимался до «Орла и решки», а также о своей популярности в русскоязычном ютьюбе.

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