Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений

Голосовая соцсеть Clubhouse вышла на первое место в России среди бесплатных приложений по количеству скачиваний в AppStore. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса App Annie. 8 февраля Clubhouse занимал лишь 12-е место по количеству загрузок на iPhone среди соцсетей.

Подсчитать число российских пользователей Clubhouse достаточно сложно. По оценке основателя инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина, в России у сервиса от 20 тыс. до 50 тыс. пользователей, а по всему миру — около 3 млн. Эксперт прогнозирует, что уже к концу первой недели марта количество пользователей в России достигнет миллиона.

Другой аналитик — Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» — оценивает нынешнее количество активных юзеров Clubhouse из России в 15 тыс. человек. По его данным, их число удваивается каждые две недели, и при такой динамике оно превысит миллион в мае.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. На рост ее популярности повлиял Илон Маск, который провел в ней прямой эфир. Среди пользователей уже немало знаменитостей, в том числе Марк Цукерберг, Джаред Лето, Опра Уинфри, Вирджил Абло, Эштон Катчер и Дрейк.

Стать пользователем Clubhouse не так просто — приложение находится на этапе тестирования, пока доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению. Когда сервис появится и в Google Play, разработчики пока не говорят.