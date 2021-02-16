перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Канаде хоккейный матч продлился 252 часа. Финальный счет — 2649:2528 17:49
Лагерь Happy Hour Camp в апреле соберет лыжников и сноубордистов в Сочи 17:47
Nestlé начнет выпускать веганский KitKat 17:21
«Цвет»/«ВКонтакте» Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Юлии Цветковой 17:12
«Макдоналдс» проведет редизайн упаковок. Вместо крупных надписей появятся символичные картинки 16:58
Минюст пригрозил центру «Насилию.нет» ликвидацией из‑за нарушений в уставе 16:32
Сложные отношения участников российской команды ралли «Дакар» в трейлере сериала «Мастер» 16:27
МВД устроило школьникам из Нижневартовска урок с «силовиками» и «протестующими» 16:23
Markus Winkler/Unsplash Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки
Госдума приняла закон о штрафах для СМИ, которые пишут об иноагентах без соответствующей пометки 16:09
Историку Юрию Дмитриеву оставили в силе приговор — 13 лет колонии строгого режима 15:47
Главный архитектор Москвы допустил возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь 15:16
Побег из плена в трейлере фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова 15:12
В 2020 году женщины лишались работы чаще, чем мужчины 13:57
Navalny/Instagram Прокурор потребовала назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана
Прокурор потребовала назначить Навальному штраф в 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана 13:36
Илон Маск призвал крупных держателей Dogecoin продать криптовалюту. Ее стоимость упала на 14% 12:42
В Москве закрылся магазин «Академкнига» на Вавилова — один из старейших книжных в городе 11:57
В России выявили менее 14 тыс. случаев коронавируса. Впервые за четыре месяца 11:25
Clubhouse занял первое место по числу скачиваний в России среди бесплатных приложений 10:55
djedj/Pixabay Правительство Японии проведет общенациональную перепись населения, чтобы посчитать одиноких людей
Правительство Японии проведет общенациональную перепись населения, чтобы посчитать одиноких людей 10:43
Состояние Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов. Это рекорд для России 10:16
Отключить рекламу

Минюст пригрозил центру «Насилию.нет» ликвидацией из‑за нарушений в уставе

Семён Гудошников
Сегодня в 16:32

Минюст направил Центру помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»* письмо с рядом претензий к уставу организации. Если их не устранить, то министерство может принять меры «вплоть до ликвидации в судебном порядке». Об этом у себя в фейсбуке написала глава организации Анна Ривина.

Одной из претензий, по ее словам, указано «нарушение нумерации пунктов» в разделе 6 устава организации.

В разговоре с «Дождем» Ривина добавила, что 1 марта ее ждут в Минюсте, чтобы зафиксировать правонарушение, совершенное «Насилию.нет», — центр не встал самостоятельно в список иноагентов.

«Нам сейчас дали до 31 марта время, чтобы устранить все неточности, претензии, например, мы используем логотип, который непрописанный, и то, что у нас фактический адрес не совпадает с юридическим, и все это бюрократически все время очень сложно, потому что утомительные процессы. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы к нам не было претензий, но, к большому сожалению, что бы мы ни делали, от нас не зависит, появятся ли они вновь», — сказала она.

В середине декабря Минюст уже устраивал внеплановую проверку «Насилию.нет». Она была организована по заявлению некого человека по фамилии Трубецкой, который отказался раскрывать свои личные данные. Обращение этого гражданина представители центра до сих пор не увидели.

В конце года центр «Насилию.нет» был признан иностранным агентом. Ривина считает, что ее организация не подходит под критерии иноагента, поскольку занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты людей. «Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — заявляла она.

*Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Люди
Анна Ривина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить