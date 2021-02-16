Минюст пригрозил центру «Насилию.нет» ликвидацией из‑за нарушений в уставе

Минюст направил Центру помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»* письмо с рядом претензий к уставу организации. Если их не устранить, то министерство может принять меры «вплоть до ликвидации в судебном порядке». Об этом у себя в фейсбуке написала глава организации Анна Ривина.

Одной из претензий, по ее словам, указано «нарушение нумерации пунктов» в разделе 6 устава организации.

В разговоре с «Дождем» Ривина добавила, что 1 марта ее ждут в Минюсте, чтобы зафиксировать правонарушение, совершенное «Насилию.нет», — центр не встал самостоятельно в список иноагентов.

«Нам сейчас дали до 31 марта время, чтобы устранить все неточности, претензии, например, мы используем логотип, который непрописанный, и то, что у нас фактический адрес не совпадает с юридическим, и все это бюрократически все время очень сложно, потому что утомительные процессы. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы к нам не было претензий, но, к большому сожалению, что бы мы ни делали, от нас не зависит, появятся ли они вновь», — сказала она.

В середине декабря Минюст уже устраивал внеплановую проверку «Насилию.нет». Она была организована по заявлению некого человека по фамилии Трубецкой, который отказался раскрывать свои личные данные. Обращение этого гражданина представители центра до сих пор не увидели.

В конце года центр «Насилию.нет» был признан иностранным агентом. Ривина считает, что ее организация не подходит под критерии иноагента, поскольку занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты людей. «Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — заявляла она.

*Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.