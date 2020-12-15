Минюст проводит проверку центра «Насилию.нет»

Минюст проводит проверку московского центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на учредителя организации Анну Ривину.

По ее словам, уведомление о внеплановой проверке центр получил еще 2 декабря. Поводом для нее стало заявление человека по фамилии Трубецкой, который отказался разглашать свои личные данные. Ривина отметила, что Минюст так и не показал заявление, из‑за которого началась проверка. Она предположила, что сотрудники ведомства «не успели подготовить его, придумать то, что туда написать».

К 14 декабря Минюст обязал организацию подготовить отчетность за все время ее существования как юридического лица — 2,5 года. У центра запросили все документы, связанные с финансовой деятельностью, публичными мероприятиями, упоминаниями в СМИ, договоры с партнерами и внутриуставные документы.

В Минюсте заявили, что проверку организовали, поскольку центр не подал заявление о своем включении в реестр иностранных агентов. После публикации новости «Коммерсанта» Ривина написала в фейсбуке, что им ведомство не говорило, что проверка связана с присвоением статуса иноагента.