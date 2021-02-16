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Состояние Владимира Потанина достигло 30 млрд долларов. Это рекорд для России

Виктория Шанина
Сегодня в 10:16

Гендиректор «Норильского никеля» Владимир Потанин попал на 50-ю строчку списка Real Time Billionaires от Forbes с состоянием в 30 млрд долларов. Для России это абсолютный рекорд, пишет русскоязычный Forbes.

Состояние Потанина выросло благодаря резкому изменению котировок акций «Норникеля». Если 30 декабря одна бумага стоила 23,6 тыс. рублей, то к середине февраля цена достигла 26,2 тыс.

Стоимость ценных бумаг повышается из‑за курса цен на металлы, который достиг максимума за последние пять лет. Медь продается за 8,4 тыс. долларов за тонну, никель — 18,7 тыс., палладий — 2,4 тыс. долларов за унцию. Стоимость серебра побила рекорд 2013 года, когда пользователи Reddit призвали в него вкладываться.

Первую тройку самых богатых людей России также замыкают металлурги. На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (состояние оценивается в 28,4 млрд долларов). На третьем — совладелец НЛМК Владимир Лисин (26 млрд долларов).

Аналитики Forbes отметили, что рост акций не замедлила даже авария, которая произошла на ТЭЦ-3 дочернего предприятия «Норникеля». Суд обязал компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из‑за разлива более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Цистерна с топливом лопнула в мае 2020 года, а ее содержимое попало почву и реки Амбарную и Далдыкан.

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